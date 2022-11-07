В Киеве поймали руководителя благотворительной организации, который переправлял «уклонистов» за границу — Finance.ua
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В Киеве поймали руководителя благотворительной организации, который переправлял «уклонистов» за границу

Криминал
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В Киеве задержан руководитель благотворительной организации, который вместе с сообщником занимался незаконной переправкой мужчин призывного возраста через госграницу с помощью системы «Шлях».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Руководитель благотворительного фонда вместе с сообщником предлагали мужчинам призывного возраста за 5 тыс. долл. с человека уехать за границу в качестве волонтеров, путем включения их в систему «Шлях».
Так, злоумышленники получили от двух «клиентов», которых собирались переправить через госграницу, 5 тыс. долл. Еще 5 тыс. долларов США участники схемы получили от доверенного лица после прохождения мужчинами в зону таможенного контроля.
Сразу после получения денежных средств злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время оба фигуранта уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины, им избраны меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
По материалам:
Finance.ua
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