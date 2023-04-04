В Киеве появится новая система экстренной связи, — Кличко — Finance.ua
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В Киеве появится новая система экстренной связи, — Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Гамбурга и обсудил дальнейшую помощь Киеву. Речь шла об обеспечении Киева автономными системами связи для экстренных случаев.
Об этом сообщает Кличко в Facebook.
«Сегодня встретился с первым мэром Свободного и Ганзейского города Гамбург Петером Ченчером. Поблагодарил за поддержку и помощь Гамбурга украинской столице. И договорился о дальнейшем сотрудничестве. Обсудили с господином Ченчером помощь немецких партнеров в обеспечении Киева системами связи для экстренных случаев (в случае отключения света). Они необходимы сегодня, в частности, для станций скорой помощи, спасателей, коммунальных служб», — сообщил Кличко.
Также, по его словам, обсуждался вопрос обеспечения Киева новейшим оборудованием для системы оповещения.
«Очень важный для нашего города — вопрос безопасности его жителей. Киеву требуется оборудование для новейшей системы оповещения, которую мы уже начали устанавливать. Речь идет о системе для объявления воздушной тревоги. Чтобы развить эту систему, нам необходимо больше приборов, работающих автономно, когда нет света. Примером системы, которую Киев устанавливает сейчас, является, в частности, немецкая. Мэр Гамбурга заверил в дальнейшей помощи Киеву — как в нынешних острейших потребностях, так и в будущем восстановлении столицы Украины», — отметил Кличко.
Кроме того, Гамбург предоставил Киеву в качестве помощи три городских автобуса, которые уже направляются в Киев.
Виталий Кличко призвал немецких партнеров и далее поддерживать Украину для победы.
«Также мы с Владимиром пообщались с немецкими СМИ и призывали и немецкие власти, и немецкое общество к дальнейшей поддержке Украины и предоставлению всей необходимой помощи для нашей победы и установления мира в Европе», — сообщил Виталий Кличко.
Как сообщалось, Киев и Гамбург подписали «Соглашение ради солидарности и будущего» 24 апреля 2022 года. Договорились о стратегическом партнерстве и поддержке в кризисные времена.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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