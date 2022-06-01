В Киеве подделывали справки для военнообязанных — Finance.ua

В Киеве подделывали справки для военнообязанных

Сегодня 13:34 — Криминал

В Киеве разоблачена схема подделки документов для беспрепятственного выезда военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщает прокуратура столицы.

Задержан 43-летний житель региона по фактам изготовления поддельных документов для мужчин призывного возраста и содействие в их незаконном пересечении государственной границы Украины (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 УК). Согласно материалам досудебного расследования, мужчина организовал изготовление поддельных документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать границу в условиях военного положения.

Услуги злоумышленник оценил в 1,5 тыс. долларов. Установлено, что злоумышленник размещал в интернете объявления об изготовлении временных удостоверений военнообязанного и справок военно-врачебной комиссии, согласно которым потенциальные клиенты — военнообязанные мужчины призывного возраста непригодны к военной службе с исключением от военного учета.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали мужчину на «горячем» при продаже поддельных документов. По результатам проведенного обыска по месту жительства фигуранта изъяты оригиналы поддельных документов, переписка с потенциальными заказчиками незаконных услуг и другие сведения, подтверждающие причастность мужчины к незаконной деятельности.

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