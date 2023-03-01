В Киеве откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине — Finance.ua

В Киеве откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Киеве откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине

В среду, 1 марта Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) открывает свой офис в Киеве. Это, в частности, будет способствовать восстановлению Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram

По его словам, открытие офиса в Киеве анонсировал во время своего визита в Украину генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

«Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации», — подчеркнул глава Кабмина.

Шмыгаль рассказал, что во время переговоров с Корманом обсудил детали совместной работы в рамках мультидонорской платформы для помощи Украине.

При этом правительство и ОЭСР подписали соглашение об участии Украины в международном исследовании качества образования PISA в 2025 году.

Следует отметить, что Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым «клубом успешных стран», на который приходится более 62% мирового ВВП.

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