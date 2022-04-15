В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества — Finance.ua

В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества
Киевсовет поддержал решение об освобождении от арендной платы арендаторов коммунального имущества.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«Депутаты Киевсовета поддержали изменения к решению „О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения“, которые предусматривают освобождение арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения», — говорится в сообщении.
Что это означает:
решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания.
«Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным положением», — отметила замглавы КГГА Марина Хонда.
По ее словам, реализация этого решения окажет положительное влияние на рыночную среду, рынок труда, уровень занятости населения.
Справка Finance.ua:
ранее депутаты Киевсовета одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице;
льготы, в частности, касаются передвижной торговли и ресторанных площадок, предпринимателей, работающих на коммунальных площадях, рекламных компаний;
на период военного положения парковка авто на улицах столицы — бесплатная.
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