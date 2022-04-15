В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества — Finance.ua
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В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества

Сегодня 15:01Личные финансы
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В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имуществаВ Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества
Киевсовет поддержал решение об освобождении от арендной платы арендаторов коммунального имущества.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«Депутаты Киевсовета поддержали изменения к решению „О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения“, которые предусматривают освобождение арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения», — говорится в сообщении.
Что это означает:
  • решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания.
«Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным положением», — отметила замглавы КГГА Марина Хонда.
По ее словам, реализация этого решения окажет положительное влияние на рыночную среду, рынок труда, уровень занятости населения.

Справка Finance.ua:

  • ранее депутаты Киевсовета одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице;
  • льготы, в частности, касаются передвижной торговли и ресторанных площадок, предпринимателей, работающих на коммунальных площадях, рекламных компаний;
  • на период военного положения парковка авто на улицах столицы — бесплатная.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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