В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок — Finance.ua
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В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок

Казна и Политика
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В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок
В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок, Фото: kyivcity.gov.ua
В большинстве районов столицы начали обустраивать кольцевые развязки на перекрестках, в этом году планируют обустроить около 40 новых кольцевых развязок для повышения безопасности движения.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«Работы ведутся на перекрестке улиц Бекешкиной и Вильде. Там уже устроен центральный островок и островок безопасности. Работы на этом перекрестке закончатся 25 апреля», — говорится в сообщении.
На финальном этапе — обустройство кольцевой развязки на пересечении улиц Жаботинского, Корчака и Меир. На перекрестке осталось нанести новую дорожную разметку и выполнить озеленение клумбы.
В Дарницком районе кольцевую развязку обустраивают на Т-образном перекрестке улиц Чавдар и Гмыри. Дорожную клумбу планируют закончить к 5 мая.
В общей сложности в этом году планируется обустроить около 40 новых кольцевых развязок по всему городу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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