В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок — Finance.ua

В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок Сегодня 06:39 — Казна и Политика

В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок, Фото: kyivcity.gov.ua

В большинстве районов столицы начали обустраивать кольцевые развязки на перекрестках, в этом году планируют обустроить около 40 новых кольцевых развязок для повышения безопасности движения.

«Работы ведутся на перекрестке улиц Бекешкиной и Вильде. Там уже устроен центральный островок и островок безопасности. Работы на этом перекрестке закончатся 25 апреля», — говорится в сообщении.

На финальном этапе — обустройство кольцевой развязки на пересечении улиц Жаботинского, Корчака и Меир. На перекрестке осталось нанести новую дорожную разметку и выполнить озеленение клумбы.

В Дарницком районе кольцевую развязку обустраивают на Т-образном перекрестке улиц Чавдар и Гмыри. Дорожную клумбу планируют закончить к 5 мая.

В общей сложности в этом году планируется обустроить около 40 новых кольцевых развязок по всему городу.

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Укрінформ По материалам:

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