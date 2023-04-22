В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок — Finance.ua

В Киеве обустроят около 40 кольцевых развязок
В большинстве районов столицы начали обустраивать кольцевые развязки на перекрестках, в этом году планируют обустроить около 40 новых кольцевых развязок для повышения безопасности движения.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«Работы ведутся на перекрестке улиц Бекешкиной и Вильде. Там уже устроен центральный островок и островок безопасности. Работы на этом перекрестке закончатся 25 апреля», — говорится в сообщении.
На финальном этапе — обустройство кольцевой развязки на пересечении улиц Жаботинского, Корчака и Меир. На перекрестке осталось нанести новую дорожную разметку и выполнить озеленение клумбы.
В Дарницком районе кольцевую развязку обустраивают на Т-образном перекрестке улиц Чавдар и Гмыри. Дорожную клумбу планируют закончить к 5 мая.
В общей сложности в этом году планируется обустроить около 40 новых кольцевых развязок по всему городу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью