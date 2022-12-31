В Киеве обустроено 10 новых кольцевых развязок в течение 2022 года — Finance.ua

В Киеве обустроено 10 новых кольцевых развязок в течение 2022 года Сегодня 08:17 — Казна и Политика

В Киеве обустроено 10 новых кольцевых развязок в течение 2022 года, Фото: «Київавтодор»

Дорожники обустроили в столице 10 новых кольцевых развязок малого радиуса в течение 2022 года.

Об этом сообщает УК «Киевавтодор».

В частности, такой тип перекрестков появился:

на пересечении улиц Кудряшова, Генерала Шаповала и Людмилы Проценко;

на пересечении улиц Еленовской и Туровской;

на пересечении улицы Зодчих с дублером Кольцевой дороги (улица Зодчих);

на пересечении улиц Вербовой и Генерала Гадзюка;

на пересечении улицы Киото с выездом на Броварской проспект;

на пересечении улицы Кудрявской, Нестеровского переулка и Кудрявского спуска и других перекрестках.

Кроме того, в этом году во время обновления переулка Коломыйского выполнен целый комплекс работ по повышению безопасности движения. Чтобы пешеходам было безопаснее переходить дороги, обустроили 4 антикармана на пешеходных переходах, которые сужают проезжую часть.

Также появилось 2 повышенных перехода, соединенных с антикарманами. На выезде с одной из придомовых территорий обустроили дорожный шик, а на перекрестках установили антипарковочные столбцы.

Обустройство дорожных клумб повышает безопасность на перекрестках для участников движения. Это общеевропейская практика. Так что в следующем году «Киевавтодор» планирует создать новые кольцевые развязки.

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