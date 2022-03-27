В Киеве начнут отключать отопление: названа дата — Finance.ua
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В Киеве начнут отключать отопление: названа дата

Сегодня 12:04Личные финансы
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В Киеве начнут отключать отопление: названа датаВ Киеве начнут отключать отопление: названа дата
В Киеве с 28 марта начнут отключать отопление.
Об этом говорится в распоряжении, которое подписал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
«Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях проводить по письменным заявкам их руководителей», — написано в документе.
Напомним, решение о начале и окончании отопительного сезона принимается местными властями. Заканчивается сезон при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не ниже 8 С.
Это уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционного 15 апреля. Благодаря этому киевляне могли сэкономить на оплате за тепло.

Справка Finance.ua:

  • министр социальной политики рассказала о последствиях неуплаты коммунальных услуг. Несмотря на боевые действия, украинцам продолжат выплачивать субсидии и другие виды соцпомощи, назначенные до войны;
  • правительство компенсирует стоимость коммунальных платежей украинцам, которые приютят у себя беженцев из других городов Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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