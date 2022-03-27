В Киеве начнут отключать отопление: названа дата — Finance.ua

В Киеве начнут отключать отопление: названа дата

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В Киеве начнут отключать отопление: названа дата

В Киеве с 28 марта начнут отключать отопление.

Об этом говорится в распоряжении, которое подписал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

«Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях проводить по письменным заявкам их руководителей», — написано в документе.

Напомним, решение о начале и окончании отопительного сезона принимается местными властями. Заканчивается сезон при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не ниже 8 С.

Это уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционного 15 апреля. Благодаря этому киевляне могли сэкономить на оплате за тепло.

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