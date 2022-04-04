В Киеве начинает работу Южный мост — Finance.ua

В Киеве начинает работу Южный мост

Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня — и для метро. Об этом сообщили в КГГА.

На Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях.

Читайте также Киевсовет увеличил резервный фонд городского бюджета — Кличко

Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.

Город напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.