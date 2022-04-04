В Киеве начинает работу Южный мост — Finance.ua

В Киеве начинает работу Южный мост
Сегодня 10:45 — Казна и Политика
Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня — и для метро. Об этом сообщили в КГГА.
На Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях.
Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.
Город напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.
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