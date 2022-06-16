В Киеве мужчина пытался продать предназначенные для ВСУ внедорожники — Finance.ua

В Киеве мужчина пытался продать предназначенные для ВСУ внедорожники

Сегодня 19:31 — Криминал

Киевского предпринимателя разоблачили на продаже внедорожников, которые были ввезены в Украину в качестве гуманитарной помощи. В документах на авто было указано, что они предназначены для украинской армии.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.

«2 июня после осмотра транспортных средств покупателем мужчина получил задаток в сумме 400 долларов. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму 6 100 долларов мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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