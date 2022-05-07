В Киеве мужчина обманул волонтеров почти на полмиллиона гривен — Finance.ua

В Киеве мужчина обманул волонтеров почти на полмиллиона гривен

Сегодня 18:39 — Криминал

Столичные правоохранители объявили подозрение гражданину, который в течение марта-апреля 2022 года завладел имуществом и средствами волонтеров под предлогом поставки военного снаряжения для нужд военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый предложил волонтеру свои услуги по перевозке военной экипировки из Киева в Чернигов, хотя на самом деле таких намерений у него не было. Волонтер доверился мужчине и передал ему военное снаряжение: 40 бронежилетов, 15 раций и 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти 12,3 тысяч евро (392 тысячи гривен).

Всю эту экипировку волонтер приобрел для ВСУ за собственные средства и намеревался передать в Черниговскую военную областную администрацию, чтобы там его распределили согласно требованиям военнослужащих.

С полученной военной экипировкой гражданин скрылся. Следовательно, он продал его, а вырученные средства присвоил.

Также правоохранители установили, что в течение марта-апреля подозреваемый входил в доверие к другим волонтерским организациям столицы: он убеждал их, что имеет возможность поставить из-за границы военное снаряжение (в том числе дроны), и таким образом воровал их средства. В общей сложности за этот период мужчина обманул волонтеров столицы почти на полмиллиона гривен.

Каким может быть наказание?

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства. Дело было открыто по ч. 2, 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения, прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей.

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