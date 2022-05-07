В Киеве мужчина обманул волонтеров почти на полмиллиона гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве мужчина обманул волонтеров почти на полмиллиона гривен

Сегодня 18:39Криминал
57
Столичные правоохранители объявили подозрение гражданину, который в течение марта-апреля 2022 года завладел имуществом и средствами волонтеров под предлогом поставки военного снаряжения для нужд военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый предложил волонтеру свои услуги по перевозке военной экипировки из Киева в Чернигов, хотя на самом деле таких намерений у него не было. Волонтер доверился мужчине и передал ему военное снаряжение: 40 бронежилетов, 15 раций и 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти 12,3 тысяч евро (392 тысячи гривен).
Место для вашей рекламы
Всю эту экипировку волонтер приобрел для ВСУ за собственные средства и намеревался передать в Черниговскую военную областную администрацию, чтобы там его распределили согласно требованиям военнослужащих.
С полученной военной экипировкой гражданин скрылся. Следовательно, он продал его, а вырученные средства присвоил.
Читайте также
Также правоохранители установили, что в течение марта-апреля подозреваемый входил в доверие к другим волонтерским организациям столицы: он убеждал их, что имеет возможность поставить из-за границы военное снаряжение (в том числе дроны), и таким образом воровал их средства. В общей сложности за этот период мужчина обманул волонтеров столицы почти на полмиллиона гривен.

Каким может быть наказание?

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства. Дело было открыто по ч. 2, 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения, прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей.
По материалам: hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.