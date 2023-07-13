В Киеве могут продлить работу кафе, баров и ресторанов — Кличко — Finance.ua
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В Киеве могут продлить работу кафе, баров и ресторанов — Кличко

Казна и Политика
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В Киеве могут продлить работу кафе, баров и ресторанов — Кличко
В Киеве могут продлить работу кафе, баров и ресторанов — Кличко
Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась в Совет обороны города Киева с просьбой рассмотреть вопрос о продлении времени работы хозяйствующих субъектов столицы, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.
«Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди — иметь работу. Городские власти рассмотрят этот вопрос взвешенно. Состоится встреча с предпринимателями для обсуждения всех аспектов. А после этого вопрос рассмотрит Совет обороны столицы», — заявил Кличко.
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Предприниматели отмечают, что продление работы заведений на один час — до 23:00, будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что понимает, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди — иметь работу.
Прошение о продлении работы общепита подписало 80 рестораторов и владельцев сетей.
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