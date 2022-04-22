В Киеве метро работает бесплатно для пассажиров — Finance.ua

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В Киеве метро работает бесплатно для пассажиров

Сегодня 16:13Личные финансы
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Киевский метрополитен с 21 апреля возобновил работу полноценно по всем трем линиям. На сегодняшний день метрополитен работает бесплатно для пассажиров, средний интервал между поездами составляет 10-15 минут. Подземные станции продолжают работать как укрытие.
Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон.
«Сейчас мы интенсивно переходим на транспортную функцию, поэтому для того чтобы одновременно выполнять и транспортную, и функцию укрытия гражданского населения, на станциях определены места, где люди могут находиться в случае необходимости и одновременно не мешать полноценному движению поездов, не создавая ситуаций, которые могут быть потенциально опасными и привести к травмам», — отметила Макогон.
Поезда курсируют без остановок на станциях Майдан Незалежности, Крещатик, Кловская, Днепр и Гидропарк.
Работают пересадочные узлы со станции Театральная на Золотые ворота и со станции Льва Толстого на Дворец спорта. Пересадочный узел с «Хрещатика» на «Майдан Незалежности» пока не функционирует.
Макогон также рассказала, что сейчас люди свободно и бесплатно проходят на станции.
«Есть много вопросов о том, когда появится оплата, но это в компетенции города. Наша инфраструктура метрополитена готова к работе в любых режимах. В зависимости от решения города, в будущем оплата будет сниматься, как это было ранее», — подытожила заместитель начальника метрополитена.
По материалам: hromadske.tv
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