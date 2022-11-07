В Киеве массово отключают рекламные вывески в часы пиковых нагрузок — Finance.ua

В Киеве массово отключают рекламные вывески в часы пиковых нагрузок Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

Киевский бизнес помогает разгрузить электрические сети Киева и ежедневно после 17.00 в столице владельцы отключают рекламные носители и вывески. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

«В результате массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре страны ситуация с электроснабжением остается сложной, и страна живет в режиме экономии. В Киеве ситуацию удается стабилизировать, разгрузив сети. Это происходит, в том числе, и благодаря ответственному бизнесу, которые добровольно выключает рекламные носители: экраны, наземные рекламные конструкции и вывески. Таких ответственных предпринимателей в столице тысячи. В то же время в городе оперативно демонтировано более 400 незаконных конструкций, которые, к тому же, еще и не соблюдали режим экономии. Мы вместе должны сделать все возможное для того, чтобы спасти энергосистему страны и восстановить ее. Добиться этого можно, только координируя наши усилия», — заявил Валентин Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский добавил, что разъяснительная работа со столичным бизнесом не прекращается, и предприниматели почти единодушно положительно реагируют на нужды города.

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Українські Новини По материалам:

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