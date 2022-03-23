В Киеве комендантский час продлится каждую ночь с 20:00 до 7:00 — Finance.ua

В Киеве комендантский час продлится каждую ночь с 20:00 до 7:00

Сегодня 17:39 — Личные финансы

В Киеве комендантский час теперь каждую ночь продлится с 20:00 до 7:00. До этого в столице вводился усиленный комендантский час с вечера 21 марта до утра 23 марта.

Об этом сообщает КГГА.

Общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем с 8:00 до 19:00.

Во время комендантского часа по городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Также выходить из дома можно для того, чтобы дойти до укрытия. Всех остальных гражданских без пропуска будут считать членами диверсионно-разведывательных групп.

Всех жителей призывают при сигнале тревоги идти к укрытию.

На территории Киевской области комендантский час тоже комендантский час тоже продлится с 20:00 до 7:00. В Киевской ОВА отмечают, что такую длительность согласовали с 23 по 24 марта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.