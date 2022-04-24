В Киеве к интернету подключили 815 укрытий — Finance.ua
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В Киеве к интернету подключили 815 укрытий

Сегодня 07:25Технологии&Авто
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В столице Украины городе Киеве к всемирной сети Интернет подключили 815 укрытий.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации по информационным технологиям Петр Оленич.
«815 укрытий в Киеве подключены к интернету. Провайдеры, инженеры, монтажники — это настоящие невидимые герои Киева и Украины», — написал Оленич.
Напомним, в начале марта городские власти Киева обратились к интернет-провайдерам с предложением организовать подключение бомбоубежищ к Wi-Fi.
По материалам: Діло
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