В Киеве к интернету подключили 815 укрытий — Finance.ua

В Киеве к интернету подключили 815 укрытий
Сегодня 07:25 — Технологии&Авто
В столице Украины городе Киеве к всемирной сети Интернет подключили 815 укрытий.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации по информационным технологиям Петр Оленич.
«815 укрытий в Киеве подключены к интернету. Провайдеры, инженеры, монтажники — это настоящие невидимые герои Киева и Украины», — написал Оленич.
Напомним, в начале марта городские власти Киева обратились к интернет-провайдерам с предложением организовать подключение бомбоубежищ к Wi-Fi.
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