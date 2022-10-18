В Киеве изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов — Finance.ua
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В Киеве изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов

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В Киеве из-за отсутствия напряжения на Троещине в результате утренних ударов по объекту энергоинфраструктуры изменено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщили в КГГА.
Там сообщили о таких изменениях:
  • трамваи № 28Д курсируют: ст.м. «Позняки» — бул. Перова;
  • трамваи №№ 28, 35 курсируют по маршруту трамваев № 22а;
  • троллейбусы №№ 29Д, 30, 31, 47 курсируют до остановки «ст. Романа Шухевича»;
  • троллейбус № 50: ст. м. «Лыбидская» — пл. Дарницкая.
Напомним:
Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения.
Как сообщила пресс-служба YASNO, компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК, из-за обстрела произошло аварийное отключение на левом берегу.
По материалам:
Економічна Правда
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