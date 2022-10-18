В Киеве изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов — Finance.ua

В Киеве изменили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов Сегодня 11:38

В Киеве из-за отсутствия напряжения на Троещине в результате утренних ударов по объекту энергоинфраструктуры изменено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Там сообщили о таких изменениях:

трамваи № 28Д курсируют: ст.м. «Позняки» — бул. Перова;

трамваи №№ 28, 35 курсируют по маршруту трамваев № 22а;

троллейбусы №№ 29Д, 30, 31, 47 курсируют до остановки «ст. Романа Шухевича»;

троллейбус № 50: ст. м. «Лыбидская» — пл. Дарницкая.

Напомним:

Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения.

Как сообщила пресс-служба YASNO, компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК, из-за обстрела произошло аварийное отключение на левом берегу.

Економічна Правда По материалам:

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