В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома — Finance.ua

В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома
В связи с сложнейшей ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры «Укрэнерго» применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города. Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.
Ближайшие к домам, где могут быть проблемы с теплом, пункты обогрева расположены по адресам:
Дарницкий район
- Школа I-III ступеней № 280, ул. Евгения Харченко 23Б;
- Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул. Коллекторная, 4 (палатка).
Святошинский район
- Территориальный центр, ул. Жмеринская, 22а;
- Средняя общеобразовательная школа № 215, ул. Жмеринская, 20;
- Средняя общеобразовательная школа № 253, ул. Жмеринская, 34;
- Специализированная школа № 76 ул. Жмеринская, 8.
Шевченковский район
- Школа № 82, ул. Шпака, 4;
- Дошкольное образование № 488, ул. Капнист, 10;
- Школа № 102, ул. Шулявская, 10-12;
- Профессиональный колледж «Универсум», пер. Политехнический, 3-А.
Соломенский район
- Школа № 69, ул. Донецкая, 25;
- Школа № 64, ул. Ушинского, 32;
- Школа № 43, ул. Преображенская, 17;
- Лицей № 144, просп. Лобановского, 6.
Помимо существующих, дополнительные пункты обогрева будут по адресам:
- ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка);
- на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.
«В целом отмечу, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно. Киевляне в случае необходимости могут в них обращаться», — добавил Кличко.
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