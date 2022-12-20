В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома — Finance.ua

В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома Сегодня 11:46 — Казна и Политика

В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома

В связи с сложнейшей ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры «Укрэнерго» применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города. Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.

Ближайшие к домам, где могут быть проблемы с теплом, пункты обогрева расположены по адресам:

Дарницкий район

Школа I-III ступеней № 280, ул. Евгения Харченко 23Б;

Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул. Коллекторная, 4 (палатка).

Святошинский район

Территориальный центр, ул. Жмеринская, 22а;

Средняя общеобразовательная школа № 215, ул. Жмеринская, 20;

Средняя общеобразовательная школа № 253, ул. Жмеринская, 34;

Специализированная школа № 76 ул. Жмеринская, 8.

Шевченковский район

Школа № 82, ул. Шпака, 4;

Дошкольное образование № 488, ул. Капнист, 10;

Школа № 102, ул. Шулявская, 10-12;

Профессиональный колледж «Универсум», пер. Политехнический, 3-А.

Соломенский район

Школа № 69, ул. Донецкая, 25;

Школа № 64, ул. Ушинского, 32;

Школа № 43, ул. Преображенская, 17;

Лицей № 144, просп. Лобановского, 6.

Помимо существующих, дополнительные пункты обогрева будут по адресам:

ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка);

на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.

«В целом отмечу, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно. Киевляне в случае необходимости могут в них обращаться», — добавил Кличко.

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