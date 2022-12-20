В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома

Казна и Политика
46
В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома
В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома
В связи с сложнейшей ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры «Укрэнерго» применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города. Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.
Ближайшие к домам, где могут быть проблемы с теплом, пункты обогрева расположены по адресам:
Дарницкий район
  • Школа I-III ступеней № 280, ул. Евгения Харченко 23Б;
  • Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул. Коллекторная, 4 (палатка).
Святошинский район
  • Территориальный центр, ул. Жмеринская, 22а;
  • Средняя общеобразовательная школа № 215, ул. Жмеринская, 20;
  • Средняя общеобразовательная школа № 253, ул. Жмеринская, 34;
  • Специализированная школа № 76 ул. Жмеринская, 8.
Шевченковский район
  • Школа № 82, ул. Шпака, 4;
  • Дошкольное образование № 488, ул. Капнист, 10;
  • Школа № 102, ул. Шулявская, 10-12;
  • Профессиональный колледж «Универсум», пер. Политехнический, 3-А.
Соломенский район
  • Школа № 69, ул. Донецкая, 25;
  • Школа № 64, ул. Ушинского, 32;
  • Школа № 43, ул. Преображенская, 17;
  • Лицей № 144, просп. Лобановского, 6.
Помимо существующих, дополнительные пункты обогрева будут по адресам:
  • ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка);
  • на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.
«В целом отмечу, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно. Киевляне в случае необходимости могут в них обращаться», — добавил Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.