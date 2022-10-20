В Киеве из-за отключения электричества вместо троллейбусов будут курсировать автобусы — Finance.ua

В Киеве из-за отключения электричества вместо троллейбусов будут курсировать автобусы Сегодня 10:46 — Казна и Политика

В Киеве из-за отключения электричества вместо троллейбусов будут курсировать автобусы

В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Список маршрутов, где произойдет замена транспорта:

№ 6 «Минский массив (Диагностический центр) — Майдан Незалежности»;

№ 7 «ул. Чернобыльская — ст. м. «Площадь Льва Толстого»;

№ 14 «Ботанический сад — Железнодорожный вокзал»;

№ 16 «ул. Туполева — Майдан Незалежности»;

№ 18 «Майдан Незалежности — ул. Сошенко»;

№ 23 «ул. Туполева — Лукьяновская площадь»;

№ 24 «ул. Северная — просп. Свободы»;

№ 26 «просп. Свободы — ст. м. «Нивки»;

№ 27 «ст. м. Почайна — ж/д ст. «Киев-Волынский»;

№ 28 «ст. м. «Лукьяновская — просп. Свободы»;

№ 29Д «Дарницкая площадь — ж/д станция «Зенит»;

№ 31 «ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;

№ 32 «ул. Северная — ул. Сошенко»;

№ 33 «Минский массив — Железнодорожный вокзал «Южный»;

№ 34 «ул. Северная — ст. м. «Почайна»;

№ 37 «ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

№ 42 «ул. Дегтяревская — ст. м. «Лыбидская»;

№ 43 «Кибцентр — Дарницкая площадь»;

№ 47 «ул. Милославская — ст. м. «Минская»;

№ 50К «ул. Милославская — Дарницкая площадь»;

№ 50 «ул. Милославская — ст. м. «Лыбидская».

Напомним, в Киеве начались отключения электроэнергии во избежание аварий. Отключение будет продолжаться для каждого клиента до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений.

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