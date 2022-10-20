В Киеве из-за отключения электричества вместо троллейбусов будут курсировать автобусы — Finance.ua

В Киеве из-за отключения электричества вместо троллейбусов будут курсировать автобусы
В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Список маршрутов, где произойдет замена транспорта:
- № 6 «Минский массив (Диагностический центр) — Майдан Незалежности»;
- № 7 «ул. Чернобыльская — ст. м. «Площадь Льва Толстого»;
- № 14 «Ботанический сад — Железнодорожный вокзал»;
- № 16 «ул. Туполева — Майдан Незалежности»;
- № 18 «Майдан Незалежности — ул. Сошенко»;
- № 23 «ул. Туполева — Лукьяновская площадь»;
- № 24 «ул. Северная — просп. Свободы»;
- № 26 «просп. Свободы — ст. м. «Нивки»;
- № 27 «ст. м. Почайна — ж/д ст. «Киев-Волынский»;
- № 28 «ст. м. «Лукьяновская — просп. Свободы»;
- № 29Д «Дарницкая площадь — ж/д станция «Зенит»;
- № 31 «ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;
- № 32 «ул. Северная — ул. Сошенко»;
- № 33 «Минский массив — Железнодорожный вокзал «Южный»;
- № 34 «ул. Северная — ст. м. «Почайна»;
- № 37 «ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;
- № 42 «ул. Дегтяревская — ст. м. «Лыбидская»;
- № 43 «Кибцентр — Дарницкая площадь»;
- № 47 «ул. Милославская — ст. м. «Минская»;
- № 50К «ул. Милославская — Дарницкая площадь»;
- № 50 «ул. Милославская — ст. м. «Лыбидская».
Напомним, в Киеве начались отключения электроэнергии во избежание аварий. Отключение будет продолжаться для каждого клиента до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений.
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