В Киеве и области утром действуют экстренные отключения света — ДТЭК
В Киеве утром 27 декабря проводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений на данный момент не действуют.
Об этом сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».
Проверить наличие текущих отключений можно по ссылке.
«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — заявили в компании.
Экстренные отключения проводятся также и в Киевской области, сообщает «ДТЭК Киевские региональные электросети».
"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений не действуют!
Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — говорится в сообщении.
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