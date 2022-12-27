В Киеве и области утром действуют экстренные отключения света — ДТЭК Сегодня 10:40 — Энергетика

В Киеве утром 27 декабря проводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений на данный момент не действуют.

Об этом сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».

Проверить наличие текущих отключений можно по ссылке.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — заявили в компании.

Экстренные отключения проводятся также и в Киевской области, сообщает «ДТЭК Киевские региональные электросети».

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений не действуют!

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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