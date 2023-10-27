В Киеве и Черновцах разоблачили масштабную схему незаконного пересечения границы — Finance.ua

В Киеве и Черновцах разоблачили масштабную схему незаконного пересечения границы Сегодня 18:12 — Криминал

Правоохранители разоблачили канал незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Среди услуг, предлагаемых правонарушителями, были несколько способов уехать за границу. Организаторы преступной схемы, среди которых жители Киева и Буковины, получали по 6000 долларов с каждого клиента.

Деньги им перечисляли в криптовалюте, или же оставляли в пунктах обмена денег.

Сотрудники управления стратегических расследований в Киеве, следователи столичной полиции и правоохранители Буковины в ходе расследования выяснили, что к преступной схеме были причастны несколько жителей Киева и Черновицкой области. Уклонистам они предлагали выехать за границу двумя способами, и соответственно по разной цене. За 4000 долларов мужчин призывного возраста доставляли в Черновицкую область, и они должны были пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов. Дороже, а именно 6000 долларов, стоило внесение информации об уклоняющемся в систему «Шлях» и регистрация его как водителя международных перевозок

«Всеми действиями участников группы так называемых перевозчиков руководил организатор из-за границы. По его указанию деньги за „билет“ передавались через пункты обмена валют, которые затем забирали другие участники „схемы“, или на криптокошельки. Чтобы зарегистрировать уклоняющихся в качестве водителей-международников, использовались фиктивные фирмы», — сообщили в Департаменте стратегических расследований Украины в пятницу, 27 октября.

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