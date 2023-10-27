В Киеве и Черновцах разоблачили масштабную схему незаконного пересечения границы — Finance.ua

В Киеве и Черновцах разоблачили масштабную схему незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили канал незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Среди услуг, предлагаемых правонарушителями, были несколько способов уехать за границу. Организаторы преступной схемы, среди которых жители Киева и Буковины, получали по 6000 долларов с каждого клиента.
Деньги им перечисляли в криптовалюте, или же оставляли в пунктах обмена денег.
Сотрудники управления стратегических расследований в Киеве, следователи столичной полиции и правоохранители Буковины в ходе расследования выяснили, что к преступной схеме были причастны несколько жителей Киева и Черновицкой области. Уклонистам они предлагали выехать за границу двумя способами, и соответственно по разной цене. За 4000 долларов мужчин призывного возраста доставляли в Черновицкую область, и они должны были пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов. Дороже, а именно 6000 долларов, стоило внесение информации об уклоняющемся в систему «Шлях» и регистрация его как водителя международных перевозок
«Всеми действиями участников группы так называемых перевозчиков руководил организатор из-за границы. По его указанию деньги за „билет“ передавались через пункты обмена валют, которые затем забирали другие участники „схемы“, или на криптокошельки. Чтобы зарегистрировать уклоняющихся в качестве водителей-международников, использовались фиктивные фирмы», — сообщили в Департаменте стратегических расследований Украины в пятницу, 27 октября.
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