В Киеве хотят ввести единый билет или бесплатный проезд автобусом между «Лыбидской» и «Теремками» — Finance.ua
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В Киеве хотят ввести единый билет или бесплатный проезд автобусом между «Лыбидской» и «Теремками»

Личные финансы
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В Киеве хотят ввести единый билет или бесплатный проезд автобусом между «Лыбидской» и «Теремками»
В Киеве хотят ввести единый билет или бесплатный проезд автобусом между «Лыбидской» и «Теремками»
Столичные власти планируют решить уже в ближайшее время вопрос переплаты пассажирами за проезд в результате экстренного закрытия движения поездов метро на перегоне между станциями «Лыбидская» и «Демеевская».
Об этом в комментарии изданию «РБК-Украина» сообщил глава фракции «УДАР» в Киевском городском совете, советник мэра Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, рассматриваются опции введения единого билета и бесплатности автобусного маршрута, запущенного для дублирования «оторванной» части Оболонско-Теремковской линии метро, ​​движение по которой было ограниченно возобновлено накануне.
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«Я считаю это самым главным вопросом. Потому что это касается прежде всего комфорта и справедливости по отношению к людям. Оно уже на финише. Сейчас решается — будет ли это единственный билет или автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро «Лыбидская» и до «Теремков», — сказал Белоцерковец.
Белоцерковец отметил, что у города есть техническая возможность введения единого билета, если такое решение будет принято. Пока же решается, кто именно будет получать соответствующие льготы — метрополитен или «Киевпасстранс».

Справка Finance.ua:

  • движение между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» было экстренно закрыто 8 декабря из-за протекания воды с песком в тоннель. Таким образом, незадействованными в перевозках оказались шесть станций — от «Демеевской» до «Теремков»;
  • со среды, 13 декабря, заработало «челночное» движение поездов между станциями метро «Теремки"-"Демеевская»;
  • директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский рассказал, есть ли угроза, что отремонтировать тоннель будет невозможно и придется рядом строить новый.
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