В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото) — Finance.ua

В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото) Сегодня 17:34 — Казна и Политика

В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото)

Украинская архитектурная студия показала проект остановки-укрытия, которую можно построить с помощью 3D-печати.

Такая технология позволит очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны, отмечают специалисты.

Бетонная смесь для строительства остановки-укрытия прошла тщательные испытания на прочность и способность защитить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт", — рассказали архитекторы.

В студии пишут, что первая такая остановка-укрытие должна появиться в Киеве.

Если проект поддержат местные власти, общины и другие партнеры, его масштабируют.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.