В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото) — Finance.ua

В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото)
Украинская архитектурная студия показала проект остановки-укрытия, которую можно построить с помощью 3D-печати.
Такая технология позволит очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны, отмечают специалисты.
Бетонная смесь для строительства остановки-укрытия прошла тщательные испытания на прочность и способность защитить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт", — рассказали архитекторы.
В студии пишут, что первая такая остановка-укрытие должна появиться в Киеве.
Если проект поддержат местные власти, общины и другие партнеры, его масштабируют.
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