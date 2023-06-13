В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото) — Finance.ua
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В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото)

Казна и Политика
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В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото)
В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото)
Украинская архитектурная студия показала проект остановки-укрытия, которую можно построить с помощью 3D-печати.
Такая технология позволит очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны, отмечают специалисты.
В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото)
Бетонная смесь для строительства остановки-укрытия прошла тщательные испытания на прочность и способность защитить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт", — рассказали архитекторы.
В студии пишут, что первая такая остановка-укрытие должна появиться в Киеве.
В Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие (фото)
Если проект поддержат местные власти, общины и другие партнеры, его масштабируют.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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