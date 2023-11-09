В Киеве эксперты инвестиционного бизнеса поделятся секретами успешного инвестирования — Finance.ua

В Киеве эксперты инвестиционного бизнеса поделятся секретами успешного инвестирования
Мечта — жить на проценты? Но не знаете, с чего начать инвестировать? Во что можно инвестировать в Украине? Как составить инвестиционный портфель?
Акции, облигации, земельные паи, недвижимость, крипта, бизнес, венчур: если у вас кругом идет голова и вы не знаете, на чем остановиться, то вам стоит посетить конференцию «Жить на проценты».
Уже 18 ноября в Киеве в одном зале соберутся лучшие эксперты инвестиционного бизнеса.
20 крутых спикеров на практических примерах расскажут, как честно приумножить свой капитал, научат анализировать глобальные тренды и их влияние на стоимость активов. Кроме этого, поделятся секретами, чем руководствуются и как инвестируют профессиональные инвесторы.
Среди интересного, что расскажут эксперты:
- Соучредитель Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза расскажет, как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году.
- Финансист и основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан научит принципам построения инвестиционного портфеля.
- Адвокат, ютубер, розничный инвестор Тарас Гук поделится популярнейшими инвестиционными нишами.
- Финансовый советник, лектор Биржевого университета, автор статей о фондовом рынке Никита Гупало разберет популярные фонды ETF для начинающих.
- Главный аналитик Инвестиционного советника ХАГС Николай Григорьев представит полный путеводитель по мировым облигациям.
О собственных подходах к выбору активов расскажут:
- Игорь Мазепа, Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital.
- Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S.
- Дмитрий Карпиловский, соучредитель «УкрИнвестКлуба».
- Андрей Усенко, соучредитель Твой круг (профиль, земельные инвестиции, бизнес, франшизы).
- Александр Колб, основатель и генеральный директор компании Promodo, генеральный партнер и один из основателей венчурного синдиката Toloka.vc.
- Андрей Масло, основатель и управляющий партнер WealthTech компании INVESTUDIO.
На конференции вы узнаете:
- Где найти информацию об инвестировании?
- Как выбрать свое направление инвестирования?
- Когда лучше входить в инвестицию?
- Как отличить настоящую инвестиционную жемчужину от мыльного пузыря?
- От каких активов стоит избавиться?
- Где наилучший потенциал и самые низкие риски?
- Как защитить свою инвестицию?
- Сколько держать в кэше на всякий случай?
Обменяйтесь собственным опытом в кругу единомышленников, получайте заряд свежих идей для сохранения и приумножения денег, повышайте свои навыки для успешного преодоления инвестиционного марафона на крупнейшем инвестиционном событии года. Именно здесь вы получите практические знания и ответы на наиболее актуальные вопросы инвестирования.
Кроме того, вас ждет выставочная экспо-зона лучших инвестиционных предложений, много нетворкингов и полезных советов.
Где: Киев, Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23.
Когда: 18 ноября 2023 10:00 — 18:00
Формат: Online/Offline
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