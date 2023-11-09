В Киеве эксперты инвестиционного бизнеса поделятся секретами успешного инвестирования — Finance.ua

В Киеве эксперты инвестиционного бизнеса поделятся секретами успешного инвестирования Сегодня 17:05

В Киеве эксперты инвестиционного бизнеса поделятся секретами успешного инвестирования

Мечта — жить на проценты? Но не знаете, с чего начать инвестировать? Во что можно инвестировать в Украине? Как составить инвестиционный портфель?

конференцию «Жить на проценты». Акции, облигации, земельные паи, недвижимость, крипта , бизнес, венчур: если у вас кругом идет голова и вы не знаете, на чем остановиться, то вам стоит посетить

Уже 18 ноября в Киеве в одном зале соберутся лучшие эксперты инвестиционного бизнеса.

20 крутых спикеров на практических примерах расскажут, как честно приумножить свой капитал, научат анализировать глобальные тренды и их влияние на стоимость активов. Кроме этого, поделятся секретами, чем руководствуются и как инвестируют профессиональные инвесторы.

Среди интересного, что расскажут эксперты:

Соучредитель Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза расскажет, как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году.

Финансист и основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан научит принципам построения инвестиционного портфеля.

Адвокат, ютубер, розничный инвестор Тарас Гук поделится популярнейшими инвестиционными нишами.

Финансовый советник, лектор Биржевого университета, автор статей о фондовом рынке Никита Гупало разберет популярные фонды ETF для начинающих.

Главный аналитик Инвестиционного советника ХАГС Николай Григорьев представит полный путеводитель по мировым облигациям.

О собственных подходах к выбору активов расскажут:

Игорь Мазепа, Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital.

Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S.

Дмитрий Карпиловский, соучредитель «УкрИнвестКлуба».

Андрей Усенко, соучредитель Твой круг (профиль, земельные инвестиции, бизнес, франшизы).

Александр Колб, основатель и генеральный директор компании Promodo, генеральный партнер и один из основателей венчурного синдиката Toloka.vc.

Андрей Масло, основатель и управляющий партнер WealthTech компании INVESTUDIO.

На конференции вы узнаете:

Где найти информацию об инвестировании?

Как выбрать свое направление инвестирования?

Когда лучше входить в инвестицию?

Как отличить настоящую инвестиционную жемчужину от мыльного пузыря?

От каких активов стоит избавиться?

Где наилучший потенциал и самые низкие риски?

Как защитить свою инвестицию?

Сколько держать в кэше на всякий случай?

Обменяйтесь собственным опытом в кругу единомышленников, получайте заряд свежих идей для сохранения и приумножения денег, повышайте свои навыки для успешного преодоления инвестиционного марафона на крупнейшем инвестиционном событии года. Именно здесь вы получите практические знания и ответы на наиболее актуальные вопросы инвестирования.

Кроме того, вас ждет выставочная экспо-зона лучших инвестиционных предложений, много нетворкингов и полезных советов.

Где: Киев, Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23.

Когда: 18 ноября 2023 10:00 — 18:00

Формат: Online/Offline

Успейте зарегистрироваться до 13 ноября и получить билет по сниженной цене:

Генеральный партнер: Zeminvest — сервис инвестиций в землю. Помогает инвестировать и при этом не лишиться денег.

Gold партнеры: Биржевой университет — практические курсы для инвесторов в ценные бумаги и Inzhur — сервис для совместного приобретения недвижимости, уже приносящей пассивный доход.

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