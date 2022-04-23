В Киеве девушка обустроила фейковый обменник и завладела 60 тысячами евро (фото) — Finance.ua
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В Киеве девушка обустроила фейковый обменник и завладела 60 тысячами евро (фото)

Сегодня 15:16Криминал
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23-летняя девушка с целью завладения чужим имуществом обустроила на территории Подольского района Киева фейковый пункт обмена валют.
Для поиска потенциальных клиентов злоумышленница разместила объявления.
В Киеве девушка обустроила фейковый обменник и завладела 60 тысячами евро (фото)
На объявление отреагировал мужчина, желавший обменять 60 тыс. евро. Получив от мужчины деньги, подозреваемая покинула помещение фейкового обменника через тайный выход.
В Киеве девушка обустроила фейковый обменник и завладела 60 тысячами евро (фото)
Теперь она понесет уголовную ответственность.
В Киеве девушка обустроила фейковый обменник и завладела 60 тысячами евро (фото)
По материалам: Судебно-юридична газета
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