В Киеве девушка обустроила фейковый обменник и завладела 60 тысячами евро (фото) — Finance.ua

В Киеве девушка обустроила фейковый обменник и завладела 60 тысячами евро (фото)

Сегодня 15:16 — Криминал

23-летняя девушка с целью завладения чужим имуществом обустроила на территории Подольского района Киева фейковый пункт обмена валют.

Для поиска потенциальных клиентов злоумышленница разместила объявления.

На объявление отреагировал мужчина, желавший обменять 60 тыс. евро. Получив от мужчины деньги, подозреваемая покинула помещение фейкового обменника через тайный выход.

Теперь она понесет уголовную ответственность.

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