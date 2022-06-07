В Киеве арестованы 26 единиц техники, комплекс зданий и 5 га земли, принадлежащие российскому предприятию — Finance.ua
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В Киеве арестованы 26 единиц техники, комплекс зданий и 5 га земли, принадлежащие российскому предприятию

Сегодня 09:26Казна и Политика
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Киевской городской прокуратурой совместно со следователями СУ ГУНП в Киеве в ходе расследования уголовного производства арестованы 26 единиц транспортной техники, земельный участок площадью 5 га и комплекс зданий общей площадью 6 тысяч кв. м компании, директором и учредителями которой являются предприниматели российской федерации.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
В ходе следствия, начатого по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, на территории данного предприятия проведен осмотр, в ходе которого изъято 26 единиц транспортной техники на общую сумму свыше 30 млн гривен.
По ходатайству Киевской городской прокуратуры транспортные средства, земельный участок площадью 5 га ориентировочной стоимостью 6 млн грн и комплекс помещений площадью 6 тысяч кв. м стоимостью свыше 120 млн грн, принадлежащие указанному предприятию, арестованы и переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Общая стоимость арестованных активов составляет более 150 млн грн.
Правоохранительными органами организован процесс фактической передачи указанных активов АРМА.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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