В Киеве арестованы 26 единиц техники, комплекс зданий и 5 га земли, принадлежащие российскому предприятию — Finance.ua

В Киеве арестованы 26 единиц техники, комплекс зданий и 5 га земли, принадлежащие российскому предприятию

Сегодня 09:26 — Казна и Политика

Киевской городской прокуратурой совместно со следователями СУ ГУНП в Киеве в ходе расследования уголовного производства арестованы 26 единиц транспортной техники, земельный участок площадью 5 га и комплекс зданий общей площадью 6 тысяч кв. м компании, директором и учредителями которой являются предприниматели российской федерации.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В ходе следствия, начатого по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, на территории данного предприятия проведен осмотр, в ходе которого изъято 26 единиц транспортной техники на общую сумму свыше 30 млн гривен.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры транспортные средства, земельный участок площадью 5 га ориентировочной стоимостью 6 млн грн и комплекс помещений площадью 6 тысяч кв. м стоимостью свыше 120 млн грн, принадлежащие указанному предприятию, арестованы и переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 150 млн грн.

Правоохранительными органами организован процесс фактической передачи указанных активов АРМА.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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