В Киев из Варшавы прибыли еще 12 вагонов метро — Finance.ua

В Киев из Варшавы прибыли еще 12 вагонов метро Сегодня 06:49

Варшава бесплатно передала Киеву еще 12 вагонов метрополитена в качестве бесплатной технической помощи, сообщают на официальном сайте коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

«Получение технической помощи от международных партнеров стало возможным благодаря сотрудничеству мэров двух столиц — Киева и Варшавы, а также при содействии международной ассоциации общественного транспорта. В рамках проекта варшавский метрополитен бесплатно передает столичной подземке 60 выведенных из эксплуатации вагонов серии № 81. В настоящее время осталось перевезти последний поезд из десяти, предназначенных для киевского метро», — говорится в сообщении.

В «Киевском метрополитене» отметили, что специалисты осмотрят каждый вагон для определения технического состояния, затем проработают все возможные варианты эффективного использования вагонов.

Как сообщалось, весной 2023 года метрополитен Варшавы приступил к поэтапной передаче Киевскому метрополитену 60 вагонов серии № 81, выведенных из эксплуатации в варшавском метро. Поэтапная транспортировка подвижного состава началась в конце апреля, все поставки планировалось завершить к концу года. Полученный подвижной состав будут использовать прежде всего как технические доноры, также благодаря этим вагонам сформируют резерв запчастей для последующих ремонтов действующих поездов столичного метро.

Вагоны такой же серии работают и в Киеве на всех трех линиях: весь подвижной состав на линии М 2 , большинство на линии М 3 и небольшая часть на линии М 1 . В Варшаве эксплуатируются составы из шести вагонов, в Киеве — из пяти. Инвентарный парк вагонов КП «Киевский метрополитен» составляет 821 вагон разных моделей и годов выпуска, из которых 656 вагонов еще советского производства, в том числе большинство вагонов серии № 81.

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