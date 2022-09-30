В «Киев Цифровой» появится новая функция — Finance.ua

В «Киев Цифровой» появится новая функция
В «Киев Цифровой» скоро появится возможность по QR-коду проверить удостоверения работников коммунальных служб.
Это должно уменьшить количество контролеров-мошенников, рассказал заместитель главы КГГА по осуществлению самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития Петр Оленич изданию «Вечерний Киев».
«В свое время мы столкнулись с тем, что в форме сотрудников Киевводоканала, ШЭУ и любой другой коммунальной службы мошенники разгуливают по подъездам, воруют технику и вливаются в доверие. Поэтому мы предложили создать цифровые документы, которые невозможно будет подделать. В военное время это будет помогать еще и выявлять диверсионные группы», — рассказал он.
Оленич уточнил, чтобы проверить правдивость документа, работники коммунальных служб должны показать свой электронный документ в «Киеве Цифровом». В свою очередь жители столицы смогут в приложении онлайн отсканировать удостоверение и у себя на экране увидеть данные работника. В том числе и должность.
Также замглавы КГГА подчеркнул, что впереди будет много интересных обновлений для киевлян. Все они будут выходить постепенно и по приоритету для горожан.
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