В «Киев Цифровой» появится новая функция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Киев Цифровой» появится новая функция

Личные финансы
66
В «Киев Цифровой» появится новая функция
В «Киев Цифровой» появится новая функция, Фото: Вечірній Київ
В «Киев Цифровой» скоро появится возможность по QR-коду проверить удостоверения работников коммунальных служб.
Это должно уменьшить количество контролеров-мошенников, рассказал заместитель главы КГГА по осуществлению самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития Петр Оленич изданию «Вечерний Киев».
«В свое время мы столкнулись с тем, что в форме сотрудников Киевводоканала, ШЭУ и любой другой коммунальной службы мошенники разгуливают по подъездам, воруют технику и вливаются в доверие. Поэтому мы предложили создать цифровые документы, которые невозможно будет подделать. В военное время это будет помогать еще и выявлять диверсионные группы», — рассказал он.
Читайте также
Оленич уточнил, чтобы проверить правдивость документа, работники коммунальных служб должны показать свой электронный документ в «Киеве Цифровом». В свою очередь жители столицы смогут в приложении онлайн отсканировать удостоверение и у себя на экране увидеть данные работника. В том числе и должность.
Также замглавы КГГА подчеркнул, что впереди будет много интересных обновлений для киевлян. Все они будут выходить постепенно и по приоритету для горожан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Pro Гроші
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.