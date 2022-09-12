В КГГА сообщили, когда киевляне смогут платить картой за проезд в транспорте — Finance.ua
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В КГГА сообщили, когда киевляне смогут платить картой за проезд в транспорте

Финтех и Карты
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В КГГА сообщили, когда киевляне смогут платить картой за проезд в транспорте
В КГГА сообщили, когда киевляне смогут платить картой за проезд в транспорте
В Киеве уже в октябре в общественном транспорте планируют полноценно запустить систему оплаты проезда банковской картой.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
«Пока система тестируется в закрытом режиме. Еще в феврале команда была готова проводить испытания, однако по понятным причинам они перенеслись. Полноценно запустить систему планируем в октябре», — сообщил Оленич.

Как будет работать система:

  • для оплаты проезда достаточно будет приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Они получили все необходимые настройки;
  • чтобы подтвердить оплату за проезд, нужно будет сказать контролеру последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было идентифицировать. Или же показать списание в любом банковском приложении.
«Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к ней льгота. Оплата через Киев Цифровой также будет работать», — добавил Оленич.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поддерживает введение возможности оплачивать банковской картой проезд в общественном транспорте столицы.
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По материалам:
Finance.ua
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