В КГГА сообщили, когда киевляне смогут платить картой за проезд в транспорте — Finance.ua

В КГГА сообщили, когда киевляне смогут платить картой за проезд в транспорте Сегодня 09:15 — Финтех и Карты

В КГГА сообщили, когда киевляне смогут платить картой за проезд в транспорте

В Киеве уже в октябре в общественном транспорте планируют полноценно запустить систему оплаты проезда банковской картой

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

«Пока система тестируется в закрытом режиме. Еще в феврале команда была готова проводить испытания, однако по понятным причинам они перенеслись. Полноценно запустить систему планируем в октябре», — сообщил Оленич.

Как будет работать система:

для оплаты проезда достаточно будет приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Они получили все необходимые настройки;

чтобы подтвердить оплату за проезд, нужно будет сказать контролеру последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было идентифицировать. Или же показать списание в любом банковском приложении.

«Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к ней льгота. Оплата через Киев Цифровой также будет работать», — добавил Оленич.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поддерживает введение возможности оплачивать банковской картой проезд в общественном транспорте столицы.

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