В КГГА опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева — Finance.ua
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В КГГА опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева

Сегодня 12:10Казна и Политика
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Заместитель главы КГГА Николай Поворозник сказал, что в Киеве никто не ограничивал движение транспорта и автомобилей.
Об этом Поворозник заявил в эфире телеканала «UA: Первый».
По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, въезды и выезды из столицы не закрывали. Метрополитен работает в обычном режиме.
Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.
По материалам: УНІАН
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