В КГГА опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева — Finance.ua

В КГГА опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева

Сегодня 12:10 — Казна и Политика

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник сказал, что в Киеве никто не ограничивал движение транспорта и автомобилей.

Об этом Поворозник заявил в эфире телеканала «UA: Первый».

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, въезды и выезды из столицы не закрывали. Метрополитен работает в обычном режиме.

Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

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