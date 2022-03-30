В КГГА одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице — Finance.ua
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В КГГА одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице

Сегодня 16:03Личные финансы
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В КГГА одобрили льготы для бизнеса, работающего в столицеВ КГГА одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице
Сегодня депутаты Киевсовета одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Льготы, в частности, касаются передвижной торговли и ресторанных площадок, предпринимателей, работающих на коммунальных площадях, рекламных компаний. Льготы будут иметь и парковочные площадки.
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«В Киеве постепенно возобновляет работу частный бизнес. В частности, открываются снова продуктовые магазины, кафе, парикмахерские, СТО. И сегодня на заседании мы приняли решение, которые дадут стимул для работы столичного бизнеса. Потому что в условиях военного положения, когда такая сложная ситуация, экономика должна работать», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Какие льготы ввели:
  • передвижная торговля и ресторанные площадки: плата по договорам будет уменьшена до символической 1 гривны. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего;
  • бизнес, работающий на коммунальных площадях: освобожден от оплаты аренды;
  • парковочные площадки: предоставляются льготы от города;
  • рекламные компании, которые на рекламных плоскостях в городе размещают социальную и патриотическую рекламу: предоставляются льготы от города.
Также депутаты приняли предоставление финансовой поддержки транспортным предприятиям города. В частности, на выплату зарплат их работникам.
«Очень важна поддержка общественного транспорта столицы — наземного и метрополитена. Потому что транспорт сегодня выполняет и свои прямые функции по перевозке пассажиров — делает это бесплатно. И многие другие функции в помощь обороне столицы», — подчеркнул Кличко.
Он отметил, что введение льгот — это уменьшение поступлений в городской бюджет. Но главная задача — чтобы бизнес выжил и работал, чтобы работала экономика столицы и государства.
«Мы рассчитываем, что объем льгот, предоставляемых городом, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать», — отметил Виталий Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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