В Канаде заморозили российского имущества и средств на около $330 миллионов — Finance.ua

В Канаде заморозили российского имущества и средств на около $330 миллионов Сегодня 17:21 — Мир

В Канаде заморозили российского имущества и средств на около $330 миллионов

В рамках введения антироссийских экономических санкций за нарушение суверенитета Украины в Канаде было заблокировано более 412 млн канадских долларов (около 330 млн долл. США).

Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, ответственной за контроль соблюдения санкций.

«С 24 февраля в Канаде в общей сложности было заморожено средств на сумму около 121,9 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций более чем на 290,6 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении россии», — заявили правоохранители.

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В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

В прошлый раз подобные монетарные данные в отношении канадских антироссийских санкций были обнародованы в августе, и с тех пор общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 1 млн канадских долл., хотя перечень подсанкционных лиц был существенно расширен.

Как сообщалось, с момента незаконной аннексии россией Крыма Канада ввела санкции против почти 2000 физических и юридических лиц, способствовавших нарушению суверенитета Украины. Более 1400 из них попали под канадские санкции после 24 февраля.

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Укрінформ По материалам:

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