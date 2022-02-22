В какой валюте и в каких банках украинцы хранят сбережения — Finance.ua
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В какой валюте и в каких банках украинцы хранят сбережения

Сегодня 10:05Кредит&Депозит
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В какой валюте и в каких банках украинцы хранят сбереженияВ какой валюте и в каких банках украинцы хранят сбережения, Фото: financieramva.com
В начале 2022 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 675,6 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 37% вкладов было в иностранной валюте.
Об этом пишет РБК-Украина.

Валюта вкладов и процентные ставки

По данным НБУ, на 1 января 2022 года в 70 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 49,8 млн вкладов. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, не входящему в Фонд.
Большинство вкладов было в гривне: 42,8 млн вкладов на 422,8 млрд гривен. В валюте было 6,99 млн вкладов на сумму 252,8 млрд гривен.
При этом процентные ставки по депозитам существенно разнятся. Если в декабре 2021 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 7,2% годовых, то по валютным депозитам давали всего 0,6% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 263,6 млрд гривен. Количество вкладчиков — 23 млн 194 тысячи.
Далее следуют банки иностранных банковских групп — Альфа-банк — 50,5 млрд гривен, количество вкладчиков — 2 млн 590 тысяч, Райффайзен Банк — 48,8 млрд гривен, количество вкладчиков — 2 млн 767 тысяч, частный Универсал Банк — 32,4 млрд гривен, количество вкладчиков — 5 млн 38 тысяч.
На пятом месте — частный ПУМБ — 36,9 млрд гривен, количество вкладчиков — 2 млн 500 тысяч.
Таблица: РБК-Украина Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • с 22 февраля monobank изменил процентные ставки по новым депозитам в гривне;
  • в начале 2022 года военно-политическое напряжение вокруг Украины повлекло за собой умеренный отток вкладов населения.
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По материалам: РБК-Україна
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