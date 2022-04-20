В каком размере устанавливается единый взнос для плательщика — резидента Дія Сіті при начислении заработной платы

Сегодня 19:13 — Личные финансы

Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, что единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщика — резидента Дія Сіті, который в календарном месяце отвечал требованиям, определенным пунктами 2 и 3 части 1, п. 10 части 2 ст. 5 Закона Украины от 15 июля 2022 г. № 1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» устанавливается:

а) на сумму начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины от 24 марта 1995 № 108/95 -ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями, — в размере минимального страхового взноса; б) на сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам, заключенным в порядке, предусмотренном Законом № 1667, — в размере минимального страхового взноса.

Нормы установлены частью 14 шт. 1 ст. 8 Закона Украины от 08 июля 2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 2464).

Минимальный страховой взнос — сумма единого взноса, определяемая расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно (п. 5 части 1 ст. 1 Закона № 2464).

Резидентом Дія Сіті может быть юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины в установленном законодательством Украины порядке, независимо от его местонахождение и места осуществления хозяйственной деятельности, которое отвечает, в частности, следующим требованиям:

размер среднего месячного вознаграждения привлеченным работникам и гиг-специалистам, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором приобретен статус резидента Дія Сіті, каждого календарного месяца составляет не менее эквивалента 1 200 евро по официальному курсу гривны относительно евро, установленному Национальным банком Украины по состоянию на первое число соответствующего календарного месяца;

среднеучетная численность работников и гиг-специалистов юридического лица (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца, начиная со следующего за календарным месяцем, в котором юридическим лицом приобретен статус резидента Дія Сіті, составляет не менее девяти человек.

Не может быть резидентом Дія Сіті юридическое лицо, имеющее в течение более 30 дней налоговый долг, общая сумма которого составляет более 10 минимальных заработных плат (исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего календарного года).

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