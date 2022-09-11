В каких странах зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье во втором квартале 2022 года — Finance.ua

В каких странах зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье во втором квартале 2022 года Сегодня 18:36 — Недвижимость

В каких странах зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье во втором квартале 2022 года, www.freepik.com

Компания Knight Frank опубликовала новое исследование Global House Price Index. Аналитики проанализировали, как изменялись цены на жилье во втором квартале 2022 года. Лидером рейтинга стала Турция.

Кроме того, исследование показало, что в среднем за год цены на жилье выросли на 10%. Несмотря на полномасштабное нападение россии, аналитики также проанализировали, на сколько подорожало жилье в Украине.

Что происходит на рынке недвижимости во втором квартале 2022 года

По данным исследования, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, в 51 из 56 проанализированных стран продолжает расти стоимость жилья.

Влияние инфляции на стоимость жилья / Инфографика Knight Frankh

С учетом инфляции ко второму кварталу 2022 года в мире зафиксирован реальный рост всего на 1,6%. В прошлом году этот показатель составил 6,2%.

Где больше всего возросла стоимость жилья

В рейтинге стран с наибольшим годовым ростом цен на жилье во втором квартале 2022 года лидирует Турция с показателем 160,6% без учета инфляции. В то же время с учетом инфляции в реальном выражении цены здесь выросли всего на 45,9%.

Также рост зафиксирован в:

Словакии — номинальный рост на 25,5%, с учетом инфляции — 10,8%;

Чехии — номинальный рост на 23,5%, с учетом инфляции — 9,5%;

Исландии — номинальный рост на 22,9%, с учетом инфляции — 12,9%;

Эстонии — номинальный рост на 21,0%, с учетом инфляции — 5,0%.

Мировой индекс стоимости жилья в 2022 году / Инфографика Knight Frankh

Где наблюдается снижение цен на жилье

Спад цен в первом квартале (без учета инфляции) зафиксирован в:

Малайзии (-0,1%),

Перу (-0,9%),

материковом Китае (11,3%),

Гонконге (-2,4%),

Марокко (-5,8%).

Мировой индекс стоимости жилья в 2022 году / Инфографика Knight Frank

Какова ситуация в Украине

В Украине во втором квартале цены на жилье выросли в цене на 12% годовых без учета инфляции. Если учитывать инфляцию, то стоимость упала на 7,8%.

Кстати, из-за развязывания войны на территории Украины, россию исключили из рейтинга.

Справка Finance.ua:

Knight Frank — это агентство недвижимости, основанное в Лондоне. Компания регулярно собирает данные по ценам на недвижимость. Глобальный индекс стоимости жилья отслеживает изменение средней цены на жилье в 56 странах мира;

индекс отслеживает номинальный и реальный рост цен в местных валютах.

Телеканал 24 По материалам:

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