В каких странах самые низкие налоги на недвижимость: отчет Tax Foundation — Finance.ua
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В каких странах самые низкие налоги на недвижимость: отчет Tax Foundation

Недвижимость
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В каких странах самые низкие налоги на недвижимость: отчет Tax Foundation
В каких странах самые низкие налоги на недвижимость: отчет Tax Foundation
Аналитический центр Tax Foundation проанализировал налоговые ставки в 38 странах мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. По данным анализа, самые низкие платежи поступают гражданам Эстонии.
Следует заметить, что в категории налога на недвижимость Эстония занимает лидирующие позиции уже 9 лет подряд.

Отчет от Tax Foundation: что учитывали

В отчете Tax Foundation проанализировали налоги 38 стран: налог на имущество, чистые активы, наследство, а также налоги на финансовые операции.
Также аналитики подчеркивают, что сейчас происходит усиление мер по борьбе с сокрытием имущества. В рамках сотрудничества представленных стран на рынке недвижимости внедряются новые информационно-технологические решения, позволяющие сделать процедуру выплат более прозрачной.

В каких странах самые низкие налоги на недвижимость

Согласно отчету 2022 года, рейтинг стран с самыми низкими налогами на недвижимость возглавили:
  • Эстония;
  • Новая Зеландия;
  • Словакия;
  • Австралия;
  • Латвия.
В то же время самые высокие налоги на имущество зафиксированы в Италии. За ней следуют:
  • Испания;
  • Швейцария;
  • Франция.
В каких странах самые низкие налоги на недвижимость: отчет Tax Foundation

Налог на недвижимость в Украине

Налог на недвижимость — это фиксированный платеж за земельные участки, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения. В странах с развивающейся экономикой он составляет до 80% всех поступлений в местные бюджеты. Налог на недвижимость платят в 130 странах мира.
Общая ставка налога на недвижимое имущество в 2022 году составляет 97,5 гривны за 1 квадратный метр. Ставка предусмотрена Налоговым кодексом.
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Плательщиками налога на недвижимое имущество (кроме земельных участков) являются физические и юридические лица, владеющие объектами площадью: для квартир — более 60 квадратных метров; жилых домов — более 120 квадратных метров; разных типов жилой недвижимости — 180 квадратных метров.
В то же время на время военного положения освобождению от налогообложения подлежит недвижимость, расположенная на территориях, где ведутся боевые действия, на временно оккупированных территориях, а также жилая недвижимость, которая стала непригодной для проживания из-за военной агрессии россии против Украины.
По материалам:
Телеканал 24
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