В каких странах планируют сократить помощь украинским беженцам — Finance.ua

В каких странах планируют сократить помощь украинским беженцам Сегодня 20:03 — Личные финансы

В каких странах планируют сократить помощь украинским беженцам

В Европе, по данным ООН, зафиксировано 5,9 миллиона украинских беженцев. Временная защита продлена до марта 2025 года, но некоторые страны планируют постепенно сокращать для беженцев помощь — урезать социальные выплаты, ужесточать условия предоставления жилья и мотивировать устраиваться на работу.

Об этом пишет «Слово и дело».

Больше всего украинских беженцев находится в Польше и Германии. Польша, как сообщили в правительстве, планирует в следующем году постепенно отменять социальную поддержку украинцам — семейные льготы, бесплатный доступ к школам и медицинскому обслуживанию и другие.

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Кроме того, в Польше уже изменили некоторые правила предоставления помощи. На данный момент украинцы могут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение первых 120 дней с момента приезда в Польшу, далее нужно покрывать 75% стоимости жилья (но это не касается уязвимых категорий населения).

Также у беженцев из Украины есть только 30, а не 90 дней на получение польского идентификационного кода (PESEL).

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Германия со следующего года сокращает выплаты всем беженцам, в том числе из Украины. Право на социальную помощь претенденты на убежище смогут получить только после трех лет получения урезанной помощи, а не через полтора года.

Кроме того, Германия будет стимулировать перемещенных лиц искать работу: получатели пособия Bürgergeld (финансовой помощи по безработице) будут обязаны по меньшей мере раз в шесть недель сообщать о своих усилиях по трудоустройству. Им также будет предлагать работу специальное агентство, в случае отказа могут сократить выплаты.

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Чехия планирует на следующий год сократить срок бесплатного размещения перемещенных лиц со 150 дней до 120 или до 90 дней. Украинским детям также могут отменить отдельную дату зачисления в детсад или школу, и для них не будут создавать специальные классы.

Ирландия хочет ограничить бесплатное размещение перемещенных лиц из Украины в государственном жилье тремя месяцами. Также местное правительство планирует рассмотреть сокращение социальных выплат украинцам.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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