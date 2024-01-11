В каких странах из-за забастовок отменят авиа и железнодорожные рейсы в январе — Finance.ua

В каких странах из-за забастовок отменят авиа и железнодорожные рейсы в январе Сегодня 18:16 — Личные финансы

После перерыва, связанного с новогодними праздниками, в Европе начинается волна забастовок среди работников транспортной отрасли. Протесты в аэропортах и ​​на железной дороге усложняют мобильность в нескольких странах, сообщает schengenvisainfo.com

В Германии массово отменяются рейсы

10 января в ФРГ началась длительная трехдневная забастовка, организованная профсоюзом машинистов Германии (GDL) из-за недоразумений с Deutsche Bahn относительно условий труда и оплаты труда. Машинисты грузового и пассажирского транспорта выражают свои протесты.

В течение периода забастовки с 10 по 12 января Deutsche Bahn отменила около 80% дальних поездов, однако будут доступны некоторые региональные и междугородные поезда, а также электрички близкого сообщения S-Bahn.

Протесты в европейских аэропортах

В Испании и Италии в аэропортах пройдут протесты. Сотрудники службы безопасности аэропорта Аликанте-Эльче планируют забастовку до 14 января с регламентированными перерывами в определенные часы, что может повлиять на контроль безопасности и обработку багажа. В Италии 24 января запланирована общенациональная забастовка общественного транспорта, которая охватит метро, ​​автобусы и трамваи. Также ожидаются задержки и отмена авиарейсов из-за забастовки авиадиспетчеров с 13:00 до 17:00.

Ожидаются забастовки во Франции

Французские железнодорожные профсоюзы SudRail и CGT des Cheminots, хоть и воздержались от забастовок во время рождественских праздников, могут возобновить протесты после окончания сезона отпуска из-за споров относительно оплаты труда работников.

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