В каких странах Европы больше всего трудоустроенных беженцев из Украины — Finance.ua

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В каких странах Европы больше всего трудоустроенных беженцев из Украины

Личные финансы
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В каких странах Европы больше всего трудоустроенных беженцев из Украины
В каких странах Европы больше всего трудоустроенных беженцев из Украины
По словам еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав, в 11 странах центральной и восточной Европы более 60% украинцев нашли работу.
Об этом сообщает «Слово и дело».
Самый высокий уровень занятости украинских беженцев — в Польше: 65% украинцев трудоспособного возраста нашли работу. В Польше, отметим, больше всего перемещенных из Украины лиц — более 950 тысяч.

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На втором месте — Великобритания: в стране, куда от войны выехали 246,8 тысячи украинцев, 61% нашли работу.
В Швеции трудоустроились 56% переселенцев из Украины (в общей сложности их в стране 41,4 тысячи), в Литве — 53% (в стране 50,7 тысячи украинских беженцев), Чехии — 51% (368,7 тысячи).
В Дании (39,7 тысячи зарегистрированных переселенцев из Украины), Нидерландах (94,4 тысячи), Эстонии (50,5 тысячи) на работу устроились 46% украинских беженцев.
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Около трети украинцев трудоустроились во Франции, всего там зарегистрировано 70,6 тысячи перемещенных лиц. В Ирландии (97,5 тысячи) работу нашли 28% беженцев.
Самый низкий уровень занятости среди перемещенных лиц из Украины в Германии, Италии и Швейцарии — по 19%.
Швейцария, кстати, планирует упростить трудоустройство украинских беженцев — отменить разрешение на работу, выдаваемое местными властями. В парламенте считают, что устранение бюрократических преград должно увеличить долю трудоустроенных украинцев вдвое.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
В Украине официально зарегистрировано почти 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, 40% из них работают.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Слово і Діло
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