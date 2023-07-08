В каких случаях при увольнении выплачивается выходное пособие — Finance.ua

В каких случаях при увольнении выплачивается выходное пособие Сегодня 19:11 — Личные финансы

В каких случаях при увольнении выплачивается выходное пособие

В Украине граждане могут получить деньги от государства в связи с безработицей. Кроме того, уволенным работникам в связи с сокращением численности или штата работников могут начислить выходное пособие.

Как сообщает Телеграф со ссылкой на Управление инспекционной деятельности Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, есть способы, как украинцу можно рассчитать размер вышеупомянутой выплаты.

Размер выплаты будет зависеть от средней зарплаты уволенного работника.

«Расчет выходного пособия исчисляется исходя из выплат за последние два календарных месяца работы, предшествующие месяцу, в котором происходит событие, с которым связана соответствующая выплата», — говорится на сайте.

В случае, если за последние два календарных месяца до момента, когда началось сокращение численности или штата, работник не работал, средняя заработная плата рассчитывается исходя из выплат за предыдущие два месяца работы.

При расчете средней заработной платы за последние два месяца, кроме вышеуказанных выплат, не учитываются также:

выплаты за время, в течение которого сохраняется средний заработок работника;

ежегодный и дополнительный отпуск;

командировки;

вынужденные прогулы;

помощь в связи с временной нетрудоспособностью.

«Если в расчетном периоде у работника не было заработной платы, расчеты производятся из установленных ему в трудовом договоре тарифной ставки, должностного (месячного) оклада», — добавляется в сообщении.

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Средняя заработная плата рассчитывается из установленного размера минимальной заработной платы на время расчета в случае, когда размер должностного оклада меньше предусмотренного законодательством размера минимальной зарплаты.

В случае заключения трудового договора на условиях неполного рабочего времени расчет проводится с размера минимальной заработной платы, рассчитанного пропорционально условиям заключенного трудового договора.

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Согласно постановлению, если расчет средней зарплаты производится исходя из должностного оклада или минимальной зарплаты, то ее начисление производится путем умножения должностного оклада или минимальной заработной платы на количество месяцев расчетного периода.

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Телеграф По материалам:

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