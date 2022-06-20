В каких случаях должен указываться QR-код в фискальном кассовом чеке — Finance.ua

В каких случаях должен указываться QR-код в фискальном кассовом чеке

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ГНС в Хмельницкой области информирует , что согласно п. 2 ст. 3 Закона Украины от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и п. 2 раздела II Положения о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденного приказом Минфина от 21.01.2016 г. № 13, фискальный кассовый чек на товары должен содержать реквизиты, в частности, QR-код, содержащий код аутентификации сообщения этого чека, дату и время проведения расчетной операции, фискальный номер кассового чека/фискальный номер электронного кассового чека, сумму расчетной операции, фискальный номер регистратора расчетных операций фискальный номер программного регистратора расчетных операций (далее — РРО).

Согласно примечанию 8 к форме №ФКЧ-1 «Фискальный кассовый чек на товары (услуги)», приведенной в приложении 1 к Положению № 13, QR-код указывается при наличии.

При этом, п. 3 Приказа № 306, вступившего в силу 01 августа 2020 года, определено, что до 01 августа 2021 года требования к форме и содержанию расчетных документов в части, в частности, отображения QR-кода не распространяются на создаваемые расчетные документы. РРО, версии внутреннего программного обеспечения которых включены в Государственный реестр РРО и не состояли на учете в контролирующих органах до дня вступления в силу Приказа № 306.

До 01 августа 2021 г. РРО, версии внутреннего программного обеспечения которых включены в Государственный реестр РРО и не состояли на учете в контролирующих органах до дня вступления в силу Приказа № 306, при наличии технических возможностей должны быть доработаны их производителями (поставщиками) в соответствии со ст. 12 Закона № 265 с целью обеспечения возможности выполнения всех требований к форме и содержанию расчетных документов в соответствии с Приказом № 306.

Учитывая изложенное, QR-код в фискальном кассовом чеке указывается при наличии в РРО соответствующего программного обеспечения.

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