В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто

Личные финансы
59
В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто
В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто
В Украине за сентябрь выросли продажи новых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели 2023 года по регионам. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».
За три квартала 2023 года украинцы купили 43,9 тысяч новых автомобилей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
С января по сентябрь крупнейшими региональными рынками новых автомобилей в Украине стали Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Там приобрели 60% автомобилей за этот период.

В каких регионах купили больше всего новых авто:

  1. Киев — 14 580 новых авто.
  2. Днепропетровская область — 3667 новых авто.
  3. Киевская область — 3537 новых авто.
  4. Одесская область — 2418 новых авто.
  5. Львовская область — 2304 новых авто.
Самой популярной моделью в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях стал бюджетный кроссовер Renault Duster. В Киевской области лидером стал электрокроссовер Volkswagen ID.4. Во Львовской области чаще всего покупали кроссовер Toyota RAV4.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.