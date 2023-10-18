В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто — Finance.ua

В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто Сегодня 20:01 — Личные финансы

В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто

В Украине за сентябрь выросли продажи новых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели 2023 года по регионам. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».

За три квартала 2023 года украинцы купили 43,9 тысяч новых автомобилей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

С января по сентябрь крупнейшими региональными рынками новых автомобилей в Украине стали Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Там приобрели 60% автомобилей за этот период.

В каких регионах купили больше всего новых авто:

Киев — 14 580 новых авто. Днепропетровская область — 3667 новых авто. Киевская область — 3537 новых авто. Одесская область — 2418 новых авто. Львовская область — 2304 новых авто.

Самой популярной моделью в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях стал бюджетный кроссовер Renault Duster. В Киевской области лидером стал электрокроссовер Volkswagen ID.4. Во Львовской области чаще всего покупали кроссовер Toyota RAV4.

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