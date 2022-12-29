В каких регионах чаще всего покупали новые автомобили — Finance.ua

В каких регионах чаще всего покупали новые автомобили Сегодня 20:49 — Личные финансы

Столица — крупнейший рынок для новых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

По итогам 11 месяцев 2022 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были:

г. Киев — 10 277 авто; Днепропетровская обл. — 2948; Киевская обл. — 2537; Львовская обл. — 1867; Одесская обл. — 1687.

Эти пять региональных рынков сформировали 57% общеукраинского рынка новых автомобилей.

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С января по ноябрь текущего года в Украине зарегистрировано 34 тыс. новых легковых автомобилей. За этот период самым популярным автомобилем в столице стал кроссовер Toyota RAV-4. Также этот автомобиль является бестселлером в Киевской и Львовской областях.

Лидерская позиция на рынке Днепропетровщины принадлежит Renault Duster. В Одесской области чаще регистрировались автомобили Peugeot 301.

Напомним, в украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 8285, которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.

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