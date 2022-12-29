В каких регионах чаще всего покупали новые автомобили — Finance.ua
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В каких регионах чаще всего покупали новые автомобили

Личные финансы
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Столица — крупнейший рынок для новых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
По итогам 11 месяцев 2022 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были:
  1. г. Киев — 10 277 авто;
  2. Днепропетровская обл. — 2948;
  3. Киевская обл. — 2537;
  4. Львовская обл. — 1867;
  5. Одесская обл. — 1687.
Эти пять региональных рынков сформировали 57% общеукраинского рынка новых автомобилей.
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С января по ноябрь текущего года в Украине зарегистрировано 34 тыс. новых легковых автомобилей. За этот период самым популярным автомобилем в столице стал кроссовер Toyota RAV-4. Также этот автомобиль является бестселлером в Киевской и Львовской областях.
Лидерская позиция на рынке Днепропетровщины принадлежит Renault Duster. В Одесской области чаще регистрировались автомобили Peugeot 301.
Напомним, в украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 8285, которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.

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По материалам:
Finance.ua
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