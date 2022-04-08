В каких областях предприниматели могут быстро установить POS-терминалы? — Finance.ua

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В каких областях предприниматели могут быстро установить POS-терминалы?

Сегодня 12:25Финтех и Карты
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В каких областях предприниматели могут быстро установить POS-терминалы?В каких областях предприниматели могут быстро установить POS-терминалы?
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) поддерживает политику cashless и продолжает обеспечивать потребность бизнеса в платежных терминалах в большинстве регионов Украины.
В период военного положения и активного перемещения населения именно безналичные расчеты являются самым безопасным способом оплаты, который минимизирует риск накопления наличных денег в больших объемах, гарантирует надежное сохранение средств на банковских счетах и круглосуточный доступ к ним.
Прозрачные расчеты и cashless наполняют государственный бюджет, оживляют украинскую экономику. Каждый установленный платежный терминал в торговом заведении — важный вклад бизнеса в стабилизацию экономической системы страны и поддержку каждого украинского потребителя в ожидании победы.
В каких областях предприниматели могут быстро установить POS-терминалы?
Теперь заказать и подключить POS-терминалы банка могут как действующие, так и новые клиенты, предприниматели физической и юридической формы хозяйствования, сразу из семнадцати областей: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской , Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.
При этом все комиссии за эквайринговое обслуживание были отменены ПУМБ еще в начале боевых действий и не будут начисляться до конца апреля.
Заказать услугу можно по телефону 0 800 501 275.
По материалам: ПУМБ
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