В каких городах больше всего вакансий и кого ищут работодатели (инфографика) — Finance.ua

В каких городах больше всего вакансий и кого ищут работодатели (инфографика)

Сегодня 12:00 — Личные финансы

С началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф, некоторые украинцы потеряли работу или вынуждены искать новые вакансии из-за эвакуации подальше от опасности и агрессии оккупантов. Однако найти достойную работу вполне возможно.

Об этом свидетельствуют данные на портале Work.ua.

В каких городах больше всего вакансий:

в Киеве на сайте для поиска работы можно найти около 3 тысяч вакансий;

во Львове — более 2 тысяч 100 вакансий;

в Днепре работодатели разместили 824 предложения;

в Одессе в настоящее время 749 вакансий;

в Черновцах и Ивано-Франковске размещено более 400 вакансий для каждого города.

Кого ищут работодатели в Киеве

В столице требуются менеджеры по продажам, директора, фармацевты, бухгалтеры, переводчики, менеджеры по работе с клиентами, продавцы-консультанты, администраторы, парикмахеры.

Работу в Киеве могут найти также логисты, водители, дизайнеры, SMM-менеджеры, мастера по маникюру, маркетологи, офис-менеджеры, аналитики, медсестры.

Какие самые популярные вакансии во Львове

Работодатели ищут во Львове менеджеров по продажам, работников в шоу-румы, продавцов-консультантов, поваров, директоров, водителей, администраторов, бухгалтеров, менеджеров по работе с клиентами, официантов. Кроме этого нужны кассиры, переводчики, швеи, парикмахеры, логисты, аналитики, комплектующие и медсестры.

Кто может найти работу в Днепре

Работодатели из города Днепр ищут менеджеров по продажам, водителей, продавцов-консультантов, директоров и бухгалтеров. Работу могут найти также администраторы, переводчики, специалисты чатов, медсестры, фармацевты, технологи, логисты и механики.

В городе также нужны охранники, кассиры, парикмахеры, швеи и инженеры-проектировщики.

В других городах также ищут как продавцов, так и мастеров по маникюру. Люди разных специалистов могут найти работу, главное — искать.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

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