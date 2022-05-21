В Кабмине сообщили, сколько собственного зерна хватит Украине в 2022 году — Finance.ua
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В Кабмине сообщили, сколько собственного зерна хватит Украине в 2022 году

Сегодня 15:37Казна и Политика
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Украине для внутреннего потребления хватит 40% урожая зерновых.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
«Ожидаем, что все засеянное будет успешно собрано и распределено в двух основных направлениях. Около одной трети — до 40% урожая в этом году может пойти на внутреннее потребление, а остальное можно направлять на экспорт в страны, критически нуждающиеся в продовольствии», — сказал Высоцкий.
По его словам, в довоенное время Украине для собственного потребления было достаточно 25% зерновых собственного урожая, но в этом году из-за боевых действий площади засеянных земель уменьшились на 3 млн гектаров.
Высоцкий также добавил, что Украина до войны обеспечивала продовольствием около 400 млн человек во многих странах мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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