В Кабмине сообщили, сколько собственного зерна хватит Украине в 2022 году — Finance.ua

В Кабмине сообщили, сколько собственного зерна хватит Украине в 2022 году

Сегодня 15:37 — Казна и Политика

Украине для внутреннего потребления хватит 40% урожая зерновых.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Ожидаем, что все засеянное будет успешно собрано и распределено в двух основных направлениях. Около одной трети — до 40% урожая в этом году может пойти на внутреннее потребление, а остальное можно направлять на экспорт в страны, критически нуждающиеся в продовольствии», — сказал Высоцкий.

По его словам, в довоенное время Украине для собственного потребления было достаточно 25% зерновых собственного урожая, но в этом году из-за боевых действий площади засеянных земель уменьшились на 3 млн гектаров.

Высоцкий также добавил, что Украина до войны обеспечивала продовольствием около 400 млн человек во многих странах мира.

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