В Кабмине рассказали об условиях получения Украиной 18 миллиардов евро «макрофина» от ЕС — Finance.ua
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В Кабмине рассказали об условиях получения Украиной 18 миллиардов евро «макрофина» от ЕС

Казна и Политика
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В Кабмине рассказали об условиях получения Украиной 18 миллиардов евро «макрофина» от ЕС
В Кабмине рассказали об условиях получения Украиной 18 миллиардов евро «макрофина» от ЕС
Меморандум о взаимопонимании, подписанный Украиной и Европейским Союзом, предусматривает выполнение нашим государством определенных требований для получения макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году.
Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона.
Она отметила, что меморандум был подписан незадолго до получения в госбюджет первой части программы макрофинансовой помощи.
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«Каждый квартал действия этого меморандума и получения соответствующих средств должны совмещаться с соблюдением Украиной определенных требований. Эти требования структурны в контексте контроля использования средств, доверия и прозрачности использования средств, которые предоставляет Европейский Союз», — сказала она.
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По словам Стефанишиной, эти требования касаются «вопросов верховенства права и антикоррупции, финансовых моментов, фискальной политики, экономических мер, принимаемых Украиной, чтобы аккумулировать средства в государственный бюджет».
«На каждый квартал рассчитано определенное количество мер по каждому из блоков. Эти пункты были согласованы и Украиной, и Европейской комиссией, то есть мы как страна обязались в установленные сроки эти задачи реализовать. И, соответственно, понимая, что эти средства, в первую очередь, выживание нашей страны, наших граждан, эти обязательства будут соблюдены», — сказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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