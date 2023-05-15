В Кабмине объяснили изменения в оборонных закупках — Finance.ua
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В Кабмине объяснили изменения в оборонных закупках

Казна и Политика
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Правительство ввело изменения в правила оборонных закупок, которые уже начали действовать и обеспечивать дополнительную прозрачность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики Украины Надежды Бигун в эфире телемарафона.
По словам замминистра, правительство во исполнение изменений в закон об оборонных закупках приняло порядок определения предмета закупки для пищевых продуктов для того, чтобы при закупке по каталогам четко определялось — это пищевые продукты или услуги.
Также она объяснила, что определены требования к объявлению о невооруженных нетайных закупках, которые должны публиковаться на ProZorro до того, как состоится закупка.
«Эти изменения уже начали действовать, и они уже обеспечивают дополнительную прозрачность», — подчеркнула Бигун.
Замминистра рассказала, что изменения касаются товаров, которые не являются вооружением, военной техникой и не тайные. Изменения коснутся всего, что касается:
  • вещевого имущества;
  • пищевых продуктов;
  • горюче-смазочных материалов;
  • и других товаров, не имеющих отношения к оружию.
«Это сделано для того, чтобы и журналисты, и общественность смогли увидеть отчет о закупке», — пояснила она.
Бигун также заверила, что такие изменения будут оказывать сильное влияние на эффективность расходования денег и перспективные коррупционные риски, потому что не бывает коррупции в тех закупках, где хорошая цена.
«Это однозначно большая победа. Она (коррупция — ред.) только возможна тогда, где цена завышена. Теперь будет сразу видно, если цена завышена. К таким закупкам будет сразу привлечено внимание», — резюмировала замминистра экономики.
По материалам:
РБК-Україна
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