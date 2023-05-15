В Кабмине объяснили изменения в оборонных закупках — Finance.ua

В Кабмине объяснили изменения в оборонных закупках Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Правительство ввело изменения в правила оборонных закупок, которые уже начали действовать и обеспечивать дополнительную прозрачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики Украины Надежды Бигун в эфире телемарафона.

По словам замминистра, правительство во исполнение изменений в закон об оборонных закупках приняло порядок определения предмета закупки для пищевых продуктов для того, чтобы при закупке по каталогам четко определялось — это пищевые продукты или услуги.

Также она объяснила, что определены требования к объявлению о невооруженных нетайных закупках, которые должны публиковаться на ProZorro до того, как состоится закупка.

«Эти изменения уже начали действовать, и они уже обеспечивают дополнительную прозрачность», — подчеркнула Бигун.

Замминистра рассказала, что изменения касаются товаров, которые не являются вооружением, военной техникой и не тайные. Изменения коснутся всего, что касается:

вещевого имущества;

пищевых продуктов;

горюче-смазочных материалов;

и других товаров, не имеющих отношения к оружию.

«Это сделано для того, чтобы и журналисты, и общественность смогли увидеть отчет о закупке», — пояснила она.

Бигун также заверила, что такие изменения будут оказывать сильное влияние на эффективность расходования денег и перспективные коррупционные риски, потому что не бывает коррупции в тех закупках, где хорошая цена.

«Это однозначно большая победа. Она (коррупция — ред.) только возможна тогда, где цена завышена. Теперь будет сразу видно, если цена завышена. К таким закупкам будет сразу привлечено внимание», — резюмировала замминистра экономики.

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