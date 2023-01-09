В Кабмине готовят постановление о поверке счетчиков в деоккупированных регионах — Finance.ua

В Кабмине готовят постановление о поверке счетчиков в деоккупированных регионах Сегодня 20:06 — Личные финансы

В Кабмине готовят постановление о поверке счетчиков в деоккупированных регионах

Министерство экономики разработало проект постановления , которым предусмотрено, что жители населенных пунктов, которые были временно оккупированы, должны подать на поверку счетчики воды, газа, электроэнергии и теплосчетчики.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Кто обязан подать на поверку

Предлагается установить, что положительные результаты поверки счетчиков жителей населенных пунктов, которые находились во временной оккупации или на их территории велись активные боевые действия, остаются действительными в течение трех месяцев после завершения военного положения на таких территориях. То есть если в ходе предыдущей поверки счетчик не забраковали, то на основании его показаний и далее можно платить.

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Предполагается, что представление на поверку счетчиков воды, газа, электроэнергии, теплосчетчиков на территориях территориальных громад после их исключения из перечня территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обеспечивается в течение трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения, но не ранее дня окончания отопительного периода.

Счетчики в других населенных пунктах должны быть поданы на поверку после завершения отопительного сезона.

borgexpert По материалам:

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