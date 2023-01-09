В Кабмине готовят постановление о поверке счетчиков в деоккупированных регионах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Кабмине готовят постановление о поверке счетчиков в деоккупированных регионах

Личные финансы
0
В Кабмине готовят постановление о поверке счетчиков в деоккупированных регионах
В Кабмине готовят постановление о поверке счетчиков в деоккупированных регионах
Министерство экономики разработало проект постановления, которым предусмотрено, что жители населенных пунктов, которые были временно оккупированы, должны подать на поверку счетчики воды, газа, электроэнергии и теплосчетчики.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Кто обязан подать на поверку

Предлагается установить, что положительные результаты поверки счетчиков жителей населенных пунктов, которые находились во временной оккупации или на их территории велись активные боевые действия, остаются действительными в течение трех месяцев после завершения военного положения на таких территориях. То есть если в ходе предыдущей поверки счетчик не забраковали, то на основании его показаний и далее можно платить.
Читайте также
Предполагается, что представление на поверку счетчиков воды, газа, электроэнергии, теплосчетчиков на территориях территориальных громад после их исключения из перечня территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обеспечивается в течение трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения, но не ранее дня окончания отопительного периода.
Счетчики в других населенных пунктах должны быть поданы на поверку после завершения отопительного сезона.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.