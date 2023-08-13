В Израиле показали первый в мире беспилотник для эвакуации раненых с поля боя — Finance.ua

В Израиле показали первый в мире беспилотник для эвакуации раненых с поля боя Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

В Израиле показали первый в мире беспилотник для эвакуации раненых с поля боя

Минобороны Израиля заявило о значительном прогрессе в революционном проекте транспортировки раненых солдат с поля боя с помощью БПЛА.

Об этом сообщает Vesty.co.il

«Это уже не научная фантастика. Через два года этот дрон будет принят на вооружение Вооруженных сил Израиля», — заявили в ведомстве.

Первый демонстрационный полет прототип дрона, названный E-VTOL, совершил в мае на юге Израиля.

Результаты показались настолько обнадеживающими, что было принято решение продвигать этот проект.

Отмечается, что в ходе следующего этапа испытаний, которые пройдут в начале 2024 года, будет запуск полезных нагрузок.

Сначала, как говорят разработчики, дрон научат доставлять на поле боя боеприпасы, медикаменты, продукты питания, а затем пройдут эксперименты с эвакуацией раненых.

Однако уже во время демонстрационного полета беспилотник сумел поднять двух человек и перевезти их на расстояние в несколько километров.

Сам летательный аппарат разработан «Air One» — израильской компанией, которая первой успешно завершила полный цикл испытаний электрического самолета-автомобиля.

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Укрінформ По материалам:

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