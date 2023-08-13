В Израиле показали первый в мире беспилотник для эвакуации раненых с поля боя — Finance.ua
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В Израиле показали первый в мире беспилотник для эвакуации раненых с поля боя

Технологии&Авто
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В Израиле показали первый в мире беспилотник для эвакуации раненых с поля боя
В Израиле показали первый в мире беспилотник для эвакуации раненых с поля боя
Минобороны Израиля заявило о значительном прогрессе в революционном проекте транспортировки раненых солдат с поля боя с помощью БПЛА.
Об этом сообщает Vesty.co.il.
«Это уже не научная фантастика. Через два года этот дрон будет принят на вооружение Вооруженных сил Израиля», — заявили в ведомстве.
Первый демонстрационный полет прототип дрона, названный E-VTOL, совершил в мае на юге Израиля.
Результаты показались настолько обнадеживающими, что было принято решение продвигать этот проект.
Отмечается, что в ходе следующего этапа испытаний, которые пройдут в начале 2024 года, будет запуск полезных нагрузок.
Сначала, как говорят разработчики, дрон научат доставлять на поле боя боеприпасы, медикаменты, продукты питания, а затем пройдут эксперименты с эвакуацией раненых.
Однако уже во время демонстрационного полета беспилотник сумел поднять двух человек и перевезти их на расстояние в несколько километров.
Сам летательный аппарат разработан «Air One» — израильской компанией, которая первой успешно завершила полный цикл испытаний электрического самолета-автомобиля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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